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Пензенцев просят спасти крошечного котенка с серьезной болезнью

4 июня в 13:48 180 просмотров
«Рука помощи бездомным животным» рассказали в группе соцсети «ВКонтакте» о крошечном котенке с большим недугом.

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Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в группе соцсети «ВКонтакте» о крошечном котенке с большим недугом.

«Когда к нам приехала Брошка, мы не придали значения ранке на носике, думали, что она получила ее вследствие удара. Но оказалось, что у котенка в дополнение к и так недетским болячкам, и кальцевироз. Наша девочка терпеливо переживает все испытания судьбы, а мы стараемся изо всех сил облегчить ее состояние», — рассказали волонтеры.

Напомним, ранее сотрудники фонда сообщали, что котенка, скорее всего, сбросили с высоты, она получила сильные повреждения шеи.

Теперь ей предстоит пережить 14-дневную терапию.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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