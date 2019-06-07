ООО «ТНС энерго Пенза» задолжало более 400 миллионов рублей

В пресс-службе «Пензаэнерго» сообщили, что обращения сетевиков к гарантирующему поставщику с просьбой разрешить проблему с оплатой остались без ответа. О сложившейся неблагоприятной ситуации проинформирован штаб при правительстве Пензенской области по обеспечению безопасности электроснабжения, возглавляемый заместителем председателя Дмитрием Семеновым.



«В «Пензаэнерго» обеспокоены постоянно срывающимися сроками оплаты услуг по передаче электроэнергии со стороны ООО «ТНС энерго Пенза», отношения с которым четко регламентированы договором оказания услуг по передаче электрической энергии. Гарантирующий поставщик несколько месяцев подряд продолжает политику затягивания сроков оплаты», — добавили в филиале ПАО «МРСК Волги».



Ежемесячно, начиная с января по апрель 2019 года, период «просрочки» сбытовиков, в среднем, составляет 30−65 дней. Максимальный срок, на который была задержана оплата, составляет 72 дня. Ситуация с систематическими просрочками платежей напоминает политику бывшего гарантирующего поставщика — ОАО «Пензаэнергосбыт» — в течение нескольких месяцев, перед лишением данного юридического лица своего статуса в 2013 году, отметили в пресс-службе «Пензаэнерго».



Являясь социально ответственной компанией, «МРСК Волги» прикладывает все усилия для обеспечения финансирования подготовки к осенне-зимнему периоду, реализации инвестиционной программы, текущей операционной деятельности, выполнения собственных обязательств перед контрагентами. Однако социальная ответственность не должна быть односторонней.



«Необходимы объединенные усилия как электросетевой компании, так и органов власти по решению проблемы долгов недобросовестных плательщиков. Со своей стороны, «МРСК Волги» не только предпринимает в рамках правового поля все возможные меры по взысканию задолженности, но и готово к любому конструктивному диалогу», — подытожили в пресс-службе. «Пензаэнерго»

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