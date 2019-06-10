Пензенцам рассказали, почему засох газон на площади Ленина

Пензенцы в Сети рассказали о том, что новый газон на площади Ленина пожелтел. В пресс-службе мэрии рассказали причины случившегося.

«Изменение цвета травы не связано с недостаточностью полива. В настоящее время за газоном ухаживают специалисты подрядной организации, которая вела капитальный ремонт площади. Работники поливают территорию. Кроме того, в связи с высокой температурой воздуха, проводится дополнительный полив», — ответили в пресс-службе.

В мэрии добавили, что транспортировать рулонный газон было сложно, так как корневая система травы — хрупкая, она чувствительна к жаркой погоде и излишней влаге.

«В настоящее время полив зеленых насаждений и газона ведется два раза в день утром и вечером. Работы по устройству газона на площади Ленина еще не сданы. Они будут приняты после приведения зеленой зоны в соответствующее состояние», — добавили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, ранее житель Пензы сообщал в Сети о том, что газон засох. Он предполагал, что это произошло из-за того, что за ним никто не следит и не поливает.