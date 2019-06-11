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В Пензенской области ввели особый противопожарный режим

11 июня в 15:18 352 просмотра

В Пензенской области из-за большого количества возгораний ввели особый противопожарный режим.

В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что режим введен в Малосердобинском, Городищенском, Лопатинском, Колышлейском, Бековском, Мокшанском, Нижнеломовском районах и в Пензе. Отмечается, что такая мера необходима из-за жары и ветра.

Так, в период действия противопожарного режима запрещается:

— разводить костры на дачах, в частном секторе, в местах отдыха и т. д.;

— сжигать мусор и сухую растительность;

— поджигать траву;

— проводить огневые работы.

За нарушение этих требований жители области могут получить штраф — до 4000 рублей, должностные лица — до 30 тысяч рублей, а юридические лица — до 400 тысяч рублей. Помимо этого, виновный в пожаре может понести и уголовное наказание.

Напомним, только за 10 июня в Пензе произошло четыре пожара — в Заводском районе, на Севере, Южной поляне и на Митрофановском кладбище. Пользователи в Сети публиковали множество фото и видео полыхающего пуха и травы.


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