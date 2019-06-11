Почему загорелось Митрофаньевское кладбище? Фото последствий пожара

Новость о крупном пожаре на Митрофаньевском кладбище, которое вспыхнуло накануне вечером , вызвала у пензенцев большой резонанс. В причинах произошедшего попытался разобраться журналист ИА «Пенза-Пресс».

О пожаре стало известно вечером 10 июня: проезжавший мимо кладбища мужчина заметил несколько крупных очагов огня и вызвал пожарных. На место 11 июня около 14 часов прибыл корреспондент информагентства. Увы, со смотрителем поговорить не удалось: его не оказалось на месте.

Служители Митрофаньевской церкви также оказались немногословны. Более того, все как один признались, что о пожаре ничего не слышали и что «им это неинтересно».

Один из посетителей кладбища, услышав о том, что вчера здесь случился пожар, также отметил, что ничего о нем не слышал, но предложил журналисту помощь в поиске предполагаемых очагов возгорания. Долго искать не пришлось: запах гари быстро привел к кучам сожженного мусора и сухостоя.

На Митрофаньевском кладбище также периодически встречаются следы от более ранних возгораний.

Также журналист обнаружил кучи сухих веток и старых венков. Территория кладбища в целом сильно замусорена и выглядит неухоженно.

Некоторые могилы буквально устланы тополиным пухом, который, как известно, очень быстро горит. Посетитель кладбища предположил, что причиной возгорания могло стать поджигание пуха или мусора.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что суммарная площадь возгорания составила около 150 метров. По предварительной версии, причина пожара — неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора и сухой травы.

«Первое сообщение поступило в 18.52 — проезжающие мимо заметили огонь. Где-то к восьми часам вечера, в основном, все открытое горение ликвидировалось, дальше велась проливка. От мусора еще несколько засохших деревьев загорелось. Смотритель был на месте, он сказал, что ничего не поджигал. Будет проведена проверка и установлены причины возгорания», — рассказала начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по региону Анна Шупилова.

Она напомнила о том, что в настоящее время в Пензе действует особый противопожарный режим, и любое разведение открытого огня запрещено. За нарушение жителей региона ждет штраф до 4000 рублей, должностных лиц — до 30 тысяч, юридических — до 400 тысяч. Кроме того, виновный в пожаре может понести и уголовное наказание.

Информация о пожаре на Митрофаньевском кладбище появилась в одной из групп соцсети «ВКонтакте»: очевидец опубликовал видео с места происшествия. Посмотреть его можно, перейдя по ссылке.

Митрофаньевское кладбище — одно из старейших городских кладбищ Пензы. Оно было открыто в 1796 году за городской чертой в связи с закрытием старого Вознесенского кладбища. Центральный вход располагается на ул. Водопьянова. Также кладбище ограничено улицами Овражной, Новотамбовской и Березовским переулком (по материалам Википедии).