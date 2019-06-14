В Пензе проведут проверку по факту закрытия территорий у медучреждений

В Пензе проверят законность закрытия территорий у женской консультации на ул. Пушкина. Этот участок был предназначен для парковки машин пациентов. Теперь же авто ютятся по обочинам и соседним дворам. И это не единичный случай.

Об этом в интервью ИА «Пенза-Пресс» сказал вице-мэр Магомед Агамагомедов.

«Когда мы выдавали разрешение на ввод в эксплуатацию женской консультации, мы видели, что необходимое количество парковочных мест предусмотрено, и то, что происходит сейчас, когда территорию под парковку ограничили, как они говорят, в рамках действий по антитеррору, это абсолютно неправильно. Мероприятия по антитеррору необязательно проводить путем ограничения территории, можно организовать пункт пропуска, проводить досмотровые мероприятия», — пояснил он.

По словам вице-мэра, об этих фактах администрация сообщила в Госжилстройтехинспекцию, в Росреестр, потому что полномочия по контролю — в их компетенции.

«Они должны провести проверку и направить нам акт о нарушении, а дальше мы выйдем с вопросом об устранении нарушения: либо в добровольном, либо в судебном порядке. Но пока никакого ответа не получили, никакого акта, и не только по этому объекту», — сообщил Магомед Агамагомедов.

В торговых центрах — похожая ситуация, добавил он. Места под машины, например, в подземных помещениях, отдают под торговые точки. С этими фактами также намерены разобраться.

Ранее тему проблем с парковкой поднял на заседании Гордумы вице-мэр Юрий Ильин. Он говорил о том, что при разработке документации на реконструкцию учреждений учитываются парковочные места, а потом они исчезают — территорию ограждают забором.