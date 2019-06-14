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В результате конфликта в Чемодановке пострадали 5 человек

14 июня в 11:08 680 просмотров
, который произошел в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области.

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Полицейские проводят проверку по факту конфликта, который произошел в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области.

Как сообщили по телефону в пресс-службе регионального управления МВД России, вечером 13 июня в дежурную часть поступил звонок. На улицу Кузнецова выехали сотрудники правоохранительных органов.

Выяснилось, что конфликт произошел между жителями села на бытовой почве. Словесная перепалка переросла в драку. Когда приехали полицейские, оппоненты уже разошлись. Удалось установить всех участников инцидента.

«В результате конфликта телесные повреждения получили пять человек, двое из которых госпитализированы в медицинское учреждение», — отметили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в соцсетях разгорелся нешуточный скандал вокруг произошедшего. Пользователи выдвигали свои версии случившегося.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live

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