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По факту разборок в Чемодановке возбудили уголовные дела

14 июня в 12:08 490 просмотров

В Пензенской области по факту конфликта двух групп жителей села Чемодановка возбуждены уголовные дела.

Об этом по телефону сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Уголовные дела возбуждены по факту хулиганства и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В конфликте пострадали пять человек, двоих госпитализировали.

Напомним, вечером 13 июня в селе разгорелся конфликт на бытовой почве. Словесная перебранка переросла в драку, сообщили в пресс-службе. В соцсетях жители указывают, что причиной могло стать неподобающее отношение к представительницам слабого пола. Однако официального подтверждения этому нет.


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