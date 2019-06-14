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Для решения конфликта в Чемодановке создадут рабочую группу

14 июня в 21:31 134 просмотра
, из-за которого погиб человек.

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Губернатор Пензенской области обратился к жителям региона в соцсети после конфликта в Чемодановке, из-за которого погиб человек.

«Земляки! Я в Чемодановке, где вчера произошел конфликт, приведший к драке и пострадавшим. Один человек погиб. Я приношу глубочайшие соболезнования семье. Встретились с жителями, договорились о конкретных мерах по решению ситуации. Будет создана рабочая группа, в которую войдут сельчане. Идет расследование уголовного дела. Виновные в трагедии будут наказаны по закону! Другого не будет!» — написал глава региона.

Ранее о гибели одного из пострадавших в результате конфликта в Чемодановке сообщило региональное СУ СКР. По их информации, мужчина скончался в больнице. Расследуются обстоятельства произошедшего.

Фотография: https://www.instagram.com/?hl=ru

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