Для решения конфликта в Чемодановке создадут рабочую группу

Губернатор Пензенской области обратился к жителям региона в соцсети после конфликта в Чемодановке, из-за которого погиб человек.

«Земляки! Я в Чемодановке, где вчера произошел конфликт, приведший к драке и пострадавшим. Один человек погиб. Я приношу глубочайшие соболезнования семье. Встретились с жителями, договорились о конкретных мерах по решению ситуации. Будет создана рабочая группа, в которую войдут сельчане. Идет расследование уголовного дела. Виновные в трагедии будут наказаны по закону! Другого не будет!» — написал глава региона.

Ранее о гибели одного из пострадавших в результате конфликта в Чемодановке сообщило региональное СУ СКР. По их информации, мужчина скончался в больнице. Расследуются обстоятельства произошедшего.