Житель Чемодановки погиб после массовых разборок

В СУ СКР по Пензенской области выясняют обстоятельства смерти 34-летнего жителя села Чемодановка, который получил травмы в результате конфликта.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вечером 13 июня между местными жителями села произошел конфликт, в ходе которого пострадало несколько человек, двоих увезли в больницу. Один из потерпевших скончался вечером 14 июня.

«Уголовное дело передано прокурором Бессоновского района из органов полиции в подразделение регионального следственного управления для дальнейшего расследования», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование дела продолжается. Расследование поручено второму отделу по расследованию особо важных дел.

«В ходе следствия будут детально установлены мотивы преступления, а также лица, причастные к совершению противоправных деяний. Кроме того, в обязательном порядке будет проверена информация о возможном совершении иных незаконных действий, предшествовавших конфликту.