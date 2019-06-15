Появилась информация о состоянии второго пострадавшего в Чемодановке

Пензенский минздрав прокомментировал информацию, распространенную в соцсети, о смерти второго пострадавшего при конфликте в Чемодановке.

В ведомстве отметили, что она не соответствует действительности. Мужчина находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Напомним, при конфликте двух групп жителй Чемодановки вечером 13 июня пострадали пять человек, двое оказались в больнице. Вечером 14 июня один из них скончался.

Возбуждены уголовные дела, в селе организовано патрулирование. С населением на сходе разговаривал губернатор Иван Белозерцев. Он призвал не допустить новых жертв и сообщил о создании рабочей группы по решению конфликта.