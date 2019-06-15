СКР сообщил о задержаниях по делу о конфликте в Чемодановке

В Пензенской области региональное управление СКР сообщило о том, что в рамках расследования конфликта в Чемодановке, из-за которого скончался мужчина, произошли задержания.

Уголовное дело переквалифицировали. Его расследуют сотрудники СУ СК РФ и регионального УФСБ.

«Уголовное дело переквалифицировано на «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений) и «Покушения на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений», — отмечает официальный представитель областного управления СКР Татьяна Махницкая.

По ее словам, в рамках расследования допросили 21 свидетеля, провели 22 обыска, девять осмотров места происшествия, назначили пять экспертиз.

«Это позволило установить и задержать трех жителей Чемодановки — участников конфликта. Продолжается опознание лиц», — отметила Татьяна Махницкая.

В настоящее время в полицию доставлены 174 человека.

«Следственное управление призывает граждан, которые обладают информацией об обстоятельствах совершенного преступления, обращаться в следственное управление по телефону 8 (8412)36−17−02 или в полицию по телефону 02», — добавляют в ведомстве.

Напомним, вечером 13 июня в Чемодановке произошел страшный конфликт. Столкнулись две группы жителей. В результате пострадали пять человек, двое оказались в больнице. Впоследствии вечером 14 июня один из них скончался.



На сход граждан 14 июня выезжал губернатор Иван Белозерцев. Он призвал не допустить новых жертв и обещал обеспечить безопасность жителей. Чтобы не допустить приезда в село людей, которых опасаются чемодановцы, перекрыли трассу М5.