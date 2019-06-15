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Белозерцев встретился с родственниками погибшего жителя Чемодановки

14 июня в 23:38 1192 просмотра
, которые вышли на сход в связи с произошедшей в селе трагедией, встретился с родственниками погибшего местного жителя.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев после встречи с жителями Чемодановки, которые вышли на сход в связи с произошедшей в селе трагедией, встретился с родственниками погибшего местного жителя.

Об этом глава региона сообщил в Instagram-аккаунте.

«После схода сразу поехал к семье погибшего. Горе. Тяжело. Все расходы по организации траурных мероприятий мы возьмем на себя. Окажем также и любую другую помощь», — написал он.

О разборке между двумя группами местных жителей стало известно утром 14 июня. В результате двух человек с травмами доставили в больницу, один из них скончался. Было возбуждено уголовное дело.

Жители Чемодановки вышли на улицы с требованием наказать виновных. На место прибыл губернатор Иван Белозерцев. Он сообщил сельчанам о том, что будет создана рабочая группа, которая займется решеним конфликта, и что жителям обеспечат безопасность. Также стало известно о том, что к расследованию подключится УФСБ.

Вечером 14 июня в нескольких группах соцсети «ВКонтакте» появилось видеообращение руководителя общественного объединения цыган Пензенской области Андрея Оглы, который призвал урегулировать конфликт.

Фотография: Скриншот - https://www.instagram.com/ivan_belozercev_penza/

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