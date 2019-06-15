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К расследованию конфликта в Чемодановке подключилось УФСБ

14 июня в 22:09 1036 просмотров
, направленные на выяснение всех обстоятельство конфликта, в результате которого погиб человек.

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В Чемодановке Пензенской области проходят следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельство конфликта, в результате которого погиб человек.

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, состоящая из руководства, следователей и криминалистов аппарата следственного управления, УМВД и УФСБ России по Пензенской области.

«В ходе следствия будут детально установлены мотивы преступления, а также все лица, причастные к совершению противоправных деяний. Кроме того, в обязательном порядке будет проверена информация о возможном совершении иных незаконных действий, предшествовавших конфликту», — отметили в пресс-службе.

Напомним, о конфликте, который произошел между двумя группами местных жителей, стало известно утром 14 июня. В результате разборок двух человек с травмами доставили в больницу, один из них скончался. Возбуждено уголовное дело. Местные жители вышли на сход с требованием наказать виновных. Губернатор Иван Белозерцев, прибывший в Чемодановку, сообщил о создании рабочей группы, которая разберется в обстоятельствах трагедии.


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