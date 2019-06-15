Белозерцев: Мы обеспечим безопасность жителей Чемодановки

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, прибывший на сход жителей Чемодановки 14 июня, рассказал о мерах, которые будут приняты для обеспечения их безопасности в связи с трагедией, произошедшей накануне.

Видеозапись со встречи появилась в одной из групп «ВКонтакте».

«Сегодня вновь будут организованы патрули по улицам с участием полиции, ОМОНа. Нужно обеспечить безопасность, мы это будем делать. Сейчас мы с правоохранительными органами обсудим, что нужно сделать сегодня, завтра, послезавтра, чтобы обеспечить безопасность граждан. Другого пути у нас нет. Я буду завтра, послезавтра у вас — столько, сколько нужно, пока не нормализуется обстановка. […] Битва, смерти, увечья нам не нужны. У нас человек погиб. По каждой ситуации мы разберемся, я вам обещаю. Каждого я выслушаю», — обратился к сельчанам глава региона.

О серьезном конфликте между двумя группами местных жителей стало известно утром 14 июня. Из-за разборок двух человек с травмами доставили в больницу, один из них скончался. Было возбуждено уголовное дело.

Жители Чемодановки вышли на сход с требованием наказать виновных. На место прибыл губернатор Иван Белозерцев. Он сообщил сельчанам о том, что будет создана рабочая группа по решению конфликта. Также стало известно о том, что к расследованию подключится УФСБ.

Вечером 14 июня в нескольких группах соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись, в которой руководитель общественного объединения цыган Пензенской области Андрей Оглы обращается к жителям Чемодановки и выражает соболезнования родственникам погибшего.