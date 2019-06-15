Руководитель пензенского объединения цыган обратился к жителям Чемодановки

Видеозапись опубликовали в нескольких группах соцсети «ВКонтакте».

«У нас случилась очень большая беда. Цыганская диаспора выражает соболезнования родственникам погибшего и молит Бога о том, чтобы пострадавшие выздоровели. Желаем им здоровья крепкого, и никаких конфликтных моментов мы не хотим ни с кем иметь в городе. Хотим, чтобы виновные были наказаны, в этом будем сотрудничать с полицией, помогать. Эту беду надо как-то урегулировать и конфликт этот прекратить», — сказал Андрей Оглы.

Напомним, о конфликте между двумя группами жителей села Чемодановка стало известно утром 14 июня. В результате разборок двух человек с травмами доставили в больницу, один скончался. Возбуждено уголовное дело. Местные жители вышли на сход с требованием наказать виновных. На место прибыл губернатор Иван Белозерцев. Он сказал о том, что будет создана рабочая группа, которая займется решением конфликта. Также стало известно о том, что к расследованию конфликта подключится УФСБ.