Костин: Родители не хотят отправлять детей учиться на супервостребованные IT-специальности
Земельный раздор или недопонимание? Интервью с М. Агамагомедовым
«Они живут в другом мире». Главный телохранитель России — о работе с миллионерами
Малыш плачет. Пензенцы ищут хозяина сбитого пса
Наши новости
Появилась информация о состоянии второго пострадавшего в Чемодановке
Белозерцев встретился с родственниками погибшего жителя Чемодановки
Трассу М-5 под Чемодановкой открыли
Белозерцев: Мы обеспечим безопасность жителей Чемодановки
В полиции не подтвердили информацию о поджоге машины цыган в Пензе
Для водителей организовали объезд перекрытого участка трассы в Чемодановке
Для решения конфликта в Чемодановке создадут рабочую группу
Пензячка пожаловалась на опасную рекламу в автобусах
Работники пензенского зоопарка поделились фото милых волчат
В Пензенском районе неизвестные вырубили сосен более чем на треть млн руб

Руководитель пензенского объединения цыган обратился к жителям Чемодановки

14 июня в 22:30 2998 просмотров
, где накануне вечером произошел конфликт, в результате которого погиб человек.

" data-title="Руководитель пензенского объединения цыган обратился к жителям Чемодановки — Пенза-пресс, рунет за день">

В Сети появилось видеообращение руководителя общественного объединения цыган Пензенской области Андрея Оглы к жителям села Чемодановка, где накануне вечером произошел конфликт, в результате которого погиб человек.

Видеозапись опубликовали в нескольких группах соцсети «ВКонтакте».

«У нас случилась очень большая беда. Цыганская диаспора выражает соболезнования родственникам погибшего и молит Бога о том, чтобы пострадавшие выздоровели. Желаем им здоровья крепкого, и никаких конфликтных моментов мы не хотим ни с кем иметь в городе. Хотим, чтобы виновные были наказаны, в этом будем сотрудничать с полицией, помогать. Эту беду надо как-то урегулировать и конфликт этот прекратить», — сказал Андрей Оглы.

Напомним, о конфликте между двумя группами жителей села Чемодановка стало известно утром 14 июня. В результате разборок двух человек с травмами доставили в больницу, один скончался. Возбуждено уголовное дело. Местные жители вышли на сход с требованием наказать виновных. На место прибыл губернатор Иван Белозерцев. Он сказал о том, что будет создана рабочая группа, которая займется решением конфликта. Также стало известно о том, что к расследованию конфликта подключится УФСБ.

Фотография: Скриншот - https://vk.com/penza_live

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...