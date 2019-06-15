Белозерцев призвал не верить фейковым новостям на фоне конфликта в Чемодановке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратился к жителям региона с просьбой не верить фейковым новостям, которые распространяются в связи со страшным конфликтом в Чемодановке.

Верить только проверенным источникам информации губернатор призвал в своем Instagram-аккаунте.

«Закончили штаб по ситуации в Чемодановке вместе с инициативными жителями села. Ситуация стабильная. Подозреваемые задержаны. В рамках закона будут проведены контрольные меры, о которых мы говорили вчера на сходе и сейчас с людьми. На что хочу внимание обратить. На то, что, пользуясь ситуацией, десятки фейков распространяют информацию, не соответствующую действительности, запугивая наших граждан, — сегодня ночью мне пришло много таких сообщений. Доверяйте только проверенным источникам, не позволяйте себя обманывать!» — написал он.

Ранее информагентство писало о том, что в Сети на фоне конфликта в Чемодановке появляются вбросы, которые на проверку оказываются фейком и служат для банального запугивания людей.