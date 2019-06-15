Костин: Родители не хотят отправлять детей учиться на супервостребованные IT-специальности
Земельный раздор или недопонимание? Интервью с М. Агамагомедовым
«Они живут в другом мире». Главный телохранитель России — о работе с миллионерами
Малыш плачет. Пензенцы ищут хозяина сбитого пса
Наши новости
Губернатор вновь находится в Чемодановке
Лидин вошел в состав группы по урегулированию конфликта в Чемодановке
Глава пензенского управления СКР проведет прием граждан по конфликту в Чемодановке
Появилась информация о состоянии второго пострадавшего в Чемодановке
Белозерцев встретился с родственниками погибшего жителя Чемодановки
Трассу М-5 под Чемодановкой открыли
Белозерцев: Мы обеспечим безопасность жителей Чемодановки
В полиции не подтвердили информацию о поджоге машины цыган в Пензе
Руководитель пензенского объединения цыган обратился к жителям Чемодановки
Для водителей организовали объезд перекрытого участка трассы в Чемодановке

Белозерцев призвал не верить фейковым новостям на фоне конфликта в Чемодановке

15 июня в 15:01 378 просмотров
, которые распространяются в связи со страшным конфликтом в Чемодановке.

" data-title="Белозерцев призвал не верить фейковым новостям на фоне конфликта в Чемодановке — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратился к жителям региона с просьбой не верить фейковым новостям, которые распространяются в связи со страшным конфликтом в Чемодановке.

Верить только проверенным источникам информации губернатор призвал в своем Instagram-аккаунте.

«Закончили штаб по ситуации в Чемодановке вместе с инициативными жителями села. Ситуация стабильная. Подозреваемые задержаны. В рамках закона будут проведены контрольные меры, о которых мы говорили вчера на сходе и сейчас с людьми. На что хочу внимание обратить. На то, что, пользуясь ситуацией, десятки фейков распространяют информацию, не соответствующую действительности, запугивая наших граждан, — сегодня ночью мне пришло много таких сообщений. Доверяйте только проверенным источникам, не позволяйте себя обманывать!» — написал он.

Ранее информагентство писало о том, что в Сети на фоне конфликта в Чемодановке появляются вбросы, которые на проверку оказываются фейком и служат для банального запугивания людей.

Фотография: скриншот https://www.instagram.com/p/ByuUSpTFJOA/?igshid=1vc7cdlzef2wd

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...