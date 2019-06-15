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Бастрыкин передал дело о конфликте в Чемодановке в главк СКР

15 июня в 16:26 980 просмотров
конфликте в Чемодановке в Главное управление СК РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Председатель СКР Александр Бастрыкин передал уголовное дело о конфликте в Чемодановке в Главное управление СК РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В следственном комитете отмечают, что это сделано для «наиболее полного, объективного и оперативного расследования. В Пензенскую область отправились опытные следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил предельно оперативно провести комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех причин и условий произошедшего, а также предпосылок к случившемуся», — отмечает официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Он потребовал привлечь к ответственности всех, кто проигнорировал сигналы жителей о непростой обстановки в селе. Это касается должностных лиц, сотрудников органов правопорядка и профилактики.

«Попустительство каждого ответственного лица получит жесткую правовую оценку», — отмечает Петренко.

Также известно, что установлены участники конфликта, теперь определяются из роли в произошедшем. Трое фигурантов задержаны.

«Идет работа по задержанию других фигурантов, в ближайшее время следствием будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения», — подчеркнули в ведомстве.


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