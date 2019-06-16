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Жителям Чемодановки помогут с благоустройством села

15 июня в 22:58 248 просмотров
, в результате которого погиб местный житель, но и решению социальных проблем.

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Второй приезд губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в Чемодановку был посвящен не только вопросу урегулирования конфликта, в результате которого погиб местный житель, но и решению социальных проблем.

По сообщению пресс-центра облправительства, сельчан волновало водоснабжение, уличное освещение, транспорт, социальная защита населения.

Губернатор вместе с членами правительства региона и главой администрации Бессоновского района объехал улицы Чемодановки и отметил, что по всем проблемам будут приняты необходимые решения.

«Есть проблемы по дворовым территориям. Нужно сделать дорогу. Все эти болевые точки мы выявим, составим дорожную карту по развитию. […] Участок улицы Кузнецкой вместе с разворотом на кольцо и дорогу до трассы на Лопуховку отремонтируем уже в этом году, будем решать вопрос с автобусом. По улице Заречной готовьте проектно-сметную документацию, ее ремонт планируем на следующий год. По освещению готовим проект и также сделаем на следующий год. Проведите ревизию участка водопроводных сетей на улице Заречной и делайте проект на водопровод», — дал поручения губернатор.

Также жители Чемодановки рассказали, что их беспокоит частая смена главы администрации.

«От главы местного самоуправления многое зависит. Я помогу вашему главе, который будет избран в соответствии с законом, в решении социальных вопросов», — ответил Иван Белозерцев.

Ранее глава региона сообщал в соцсети о том, что в поселке делается все для обеспечения безопасности.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/165183/

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