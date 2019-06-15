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Губернатор вновь находится в Чемодановке

15 июня в 16:01 368 просмотров
, где произошел конфликт двух групп населения.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев днем 15 июня вновь встретился с жителями Чемодановки, где произошел конфликт двух групп населения.

Как глава региона отметил в своем instagram-аккаунте, настроение у жителей изменилось.

«Как я и обещал вчера людям на сходе, буду в Чемодановке столько, сколько понадобится, и буду лично проверять обстановку. Сегодня — совсем другое настроение в поселке», — написал он.

На сходе ему были озвучены не только вопросы, связанные с конфликтом и безопасностью, но и другие проблемы — ремонт дорог, качественное водоснабжение. Чтобы разобраться в жалобах, вместе с губернатором в село приехали министры и руководители ведомств.

«Я хотел бы посмотреть дороги, освещение, внутридворовые территории, проверить обеспечение водой. Посмотрю вместе с членами правительства, что здесь нужно сделать для дальнейшего развития рабочего поселка», — сказал он.

Напомним, в первой половине дня в поселке побывали журналисты «Экспресса». Они также отметили, что в поселке все спокойно, улицы патрулируют стражи порядка.

Прощание с погибшим из-за конфликта мужчиной состоится 16 июня. Ожидается, что на него придет все село. СКР сообщил о задержаниях по делу о столкновениях в Чемодановке.


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