Костин: Родители не хотят отправлять детей учиться на супервостребованные IT-специальности
Земельный раздор или недопонимание? Интервью с М. Агамагомедовым
«Они живут в другом мире». Главный телохранитель России — о работе с миллионерами
Малыш плачет. Пензенцы ищут хозяина сбитого пса
Наши новости
В Чемодановке откроют отделение полиции
СКР проводит проверку по факту гибели двух людей на Шуисте
Бастрыкин передал дело о конфликте в Чемодановке в главк СКР
Журналисты днем 15 июня оценили обстановку в Чемодановке
Жители Чемодановки: В целом, все хорошо, ночь пережили
На фоне конфликта в Чемодановке в Сети появляются вбросы
По делу о конфликте в Чемодановке в полицию доставили 174 человека
СКР сообщил о задержаниях по делу о конфликте в Чемодановке
Пензячка сообщила, что ребенок получил ожог на аттракционе
К расследованию конфликта в Чемодановке подключилось УФСБ

16 июня в Чемодановке простятся с погибшим в страшном конфликте

15 июня в 13:05 2446 просмотров
конфликта двух групп жителей. По словам сельчан, прощание начнется в 11.30.

" data-title="16 июня в Чемодановке простятся с погибшим в страшном конфликте — Пенза-пресс, рунет за день">

В селе Чемодановка Пензенской области 16 июня жители простятся с погибшим в результате конфликта двух групп жителей. По словам сельчан, прощание начнется в 11.30.

Как сообщили журналистам местные жители, погибшему было всего 34 года. У него остались жена и маленькая дочь. В тот роковой вечер, утверждают односельчане, мужчина в конфликте не участвовал. Он приехал навестить мать, которая живет на улице, оказавшейся в эпицентре столкновения.

Стоит отметить, что не участвовал в драке и другой мужчина, получивший серьезные травмы, и находящийся в больнице. Он якобы стоял у дома с приятелем, когда остановилась проезжавшая мимо машина и на них напали.

В течение двух дней в Чемодановке запрещено продавать алкоголь. На похороны погибшего ожидают все село. Затраты на траурные процедуры обещал компенсировать губернатор Иван Белозерцев, который 14 июня встретился с семьей погибшего.

В настоящее время, отмечают журналисты «Экспресса», в селе все спокойно. Движение по трассе осуществляется в штатном режиме, на дорогах и на улицах — полицейские.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...