Следственный комитет России сообщил о задержании еще 12 человек, которые могут быть связаны с уголовными делами, возбужденными после конфликта в селе Чемодановка Пензенской области.

СКР продолжает расследование убийства и покушения на убийство, которые совершены группой людей по предварительному сговору.

«Первоначально были задержаны трое мужчин. Следствие ходатайствовало перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Двое уже арестованы, в отношении третьего принято решение об отложении принятия решения на 72 часа в связи с необходимостью получения медицинского заключения о состоянии его здоровья и возможности содержания в условиях изоляции от общества. Указанные лица признают свое участие в конфликте, произошедшем 13 июня», — сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

15 июня задержали еще 12 жителей Чемодановки, одного из них подозревают в убийстве 34-мужчины. В ближайшее время всем предъявят обвинение. Следствие продолжается.

Напомним, вечером 13 июня в Чемодановке произошел серьезный конфликт между двумя группами жителей. В результате пострадали пять человек, двое оказались в больнице. Впоследствии вечером 14 июня один из них скончался.