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Пензенская область не вошла в число регионов с высокой заболеваемостью раком

17 июня в 12:32 162 просмотра
RT, в каких регионах — самая высокая заболеваемость раком.

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Минздрав сообщил RT, в каких регионах — самая высокая заболеваемость раком.

По данным издания, самое высокое значение распространенности злокачественных новообразований зафиксировано в Курской области — 3331,1 на 100 тысяч населения. На втором месте — Мордовия (3292,1 на 100 тыс. населения).

Среди регионов, где также отмечена высокая заболеваемость, Минздрав назвал Краснодарский край (3235,2), Калужскую (3231,4) и Псковскую (3110,5) области.

В целом по стране показатель составил 2562,1 на 100 тысяч населения. Прчием отмечается, что за 10 лет значение выросло почти на 40%. В федеральном ведомстве это связывают с тем, что улучшилась ситуация с постановкой диагнозов.

Ранее заболеваемость онкологией в Пензенской области прокомментировала врио министра здравоохранения Оксана Чижова.


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