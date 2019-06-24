Обнародован список мест подвоза воды из-за масштабного отключения

В Пензе на сайте мэрии опубликован список мест подвоза воды, так как коммунальный ресурс отключен 24 июня с 8 утра. Воды нет из-за утечки на ул. Некрасова.

Предварительный список адресов для подвоза технической воды:

1. Бекешская, 43 — детская больница — 8.00;

2. Суворова, 190а — лицей № 29 — 10.00;

3. Коммунистическая, 43а — лицей № 29 — 10.00;

4. Кулибина, 10б — православная гимназия — 11.00;

5. Заводское шоссе, 1 — гимназия № 6 -12.00;

6. ИТР, 18 — д/с № 8 — 12.00;

7. 8 Марта, 23 — д/с № 45 — 13.00;

8. Докучаева, 20 — школа № 50 — 15.00;

9. Ворошилова, 9 — школа № 58 — 09.00;

10. Суворова, 180а — д/с № 10;

11. Новый Кавказ, 30 — д/с № 88.

Также подвоз воды будет осуществляться по заявкам от учреждений и управляющих организаций по тел. 20−00−19 («Горводоканал»).

Список улиц, где отключат воду, можно найти здесь.