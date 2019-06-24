Валерий Савин: Я не понимаю, в чем меня обвиняют

Бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, который в настоящее время находится на скамье подсудимых, 24 июня выступил с последним словом в Ленинском районном суде.

Его обвиняют в мошенничестве при оформлении в собственность земли в СНТ «Искра-1» в Пензе. Свою вину в ходе судебного заседания он не признал.

Как отмечает редактор ИА «Пенза-Пресс» Галина Попова, присутствовавшая на оглашении последнего слова подсудимыми (кроме него, по делу проходят также бывший вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова), Валерий Савин пришел в зал суда в благодушном настроении. Перед заседанием он спросил у Ирины Ширшиной, кто будет выступать первым. Она отметила, что лучше закончит. «Мое дело — предложить», — согласился бывший вице-губернатор.

Перед заседанием подсудимые были спокойны, вели беседы о приближающемся похолодании, новостях. Бывший вице-мэр называла Савина «Александрович», а он ее — «Ирина». Татьяна Титкова произнесла последнее слово на предыдущем заседании очень кратко, отметили присутствующее.

Первым, как и договорились, вышел Валерий Савин. Его последнее слово было написано от руки на тетрадных листах.

«Ваша честь, в самом начале нашего процесса вы задали вопрос: «Вы понимаете, в чем вас обвиняют?» Я ответил, что не понимаю. Я и сейчас по прошествии года не понимаю. Я выявил на своем участке кадастровую ошибку — границы не совпадали с кадастровой картой. Земли не захватывал, у меня были смещены границы. С этим сталкиваются многие дачники. Я пришел в администрацию, мне предложили решение вопроса, я с ним согласился. Если бы мне предложили другой вариант, я бы согласился, как это было с другим участком, который выкупил», — сказал он.

Бывший вице-губернатор назвал глупостью обвинения в мошенничестве, отметив, что считает, что его обращение в администрацию послужило поводом сфабриковать против него дело. Добавил, что более 120 участков по всему городу таким образом были переданы в собственность, но почему-то именно его обращение вызвало такой резонанс.

«[…] Моя межа вызвала такой интерес, как будто там — нефтяная скважина. Ни одна территория в СНТ не проверялась органами: как решается вопрос с проектами межевания. Но стоило мне обратиться в горадминистрацию, как навлек на себя все контролирующие органы. Не обратился бы я в администрацию, так все бы и существовало. […] У нас — уникальный процесс, все свидетели обвинения в процессе дали показания в мою пользу и превратились в свидетелей защиты», — добавил Валерий Савин.

Также он выразил ряд претензий по работе прокурора и производству дела, отметив, что, по его мнению, были попытки притянуть факты за уши. Бывший чиновник настаивал также на том, что цена его участка была рассчитана некорректно.

«В самом начале слушаний я неоднократно говорил, что дело сфальсифицировано, что это — политический заказ и сведение счетов. И в процессе я получил доказательство этого. Нет ни одного, даже косвенного, доказательства, которое подтвердило бы предъявленное обвинение, все указывает на обратное. Учитывая это, прошу принять в отношении меня оправдательный приговор», — заключил Савин.

В итоге его речь заняла около 40 минут. После него последнее слово огласила Ирина Ширшина, затем судья удалилась в совещательную комнату. Приговор планируют вынести в конце июня.