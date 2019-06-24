Прокурор попросил посадить Ширшину на три года в тюрьму

В Ленинском районном суде 24 июня завершились слушания по резонансному делу о мошенничестве при оформлении в собственность бывшему вице-губернатору Валерию Савину участка в СНТ «Искра-1».

По делу также проходят бывший вице-мэр Пензы Ирина Ширшина, заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерия Савина обвиняют в мошенничестве, Ирину Ширшину — в мошенничестве, покушении на мошенничество, злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Татьяну Титкову — в мошенничестве и покушении на мошенничество.

Как сообщил ИА «Пенза-Пресс» гособвинитель Дмитрий Дырдов, он попросил суд назначить бывшему вице-губернатору два года лишения свободы условно, Титковой — полтора года условно. Бывшему вице-мэру Ирине Ширшиной — три года реального срока с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14 лет. Также каждому потребовал назначить штрафы, возместить ущерб в 460 тыс. рублей за участок, иски потерпевших на общую сумму более 750 тыс. рублей.

Судья должна вынести приговор в конце июня.

Последнее слово Валерия Савина на суде — здесь.