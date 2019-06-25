Пензенца удивил вздувшийся на дороге асфальт

«То ли от жары, то ли от чего-то еще вздувается асфальт. Кто знает, из-за чего такое вообще может быть?» — обратился он к подписчикам группы «Пенза новости» социальной сети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, все произошло на перекрестке улиц Суворова и Кулакова. На участке в нескольких местах действительно вздулся асфальт, также рядом видна вода. Место огорожено.

Ранее мы писали, что в Пензе было масштабное отключение воды, когда ее дали, произошли прорывы водопроводных труб, в том числе — на данном участке.