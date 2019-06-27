Губернатор призвал не допустить повышения стоимости проезда в Пензе

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вечером 27 июня поручил горадминистрации разобраться с обоснованностью повышения тарифа на проезд в Пензе, о котором заявили перевозчики.

По словам Ивана Белозерцева, мэрия должна принять меры, чтобы стоимость проезда не повышалась.

«Необходимо оценить экономическую обоснованность предлагаемого компаниями-перевозчиками тарифа. Если существует разница между экономически обоснованным тарифом и существующей ценой на проезд, администрация Пензы должна рассмотреть возможность ее компенсации», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-центр регионального правительства.

Глава региона подчеркнул, что для жителей стоимость проезда должна остаться прежней.

Напомним, утром 27 июня горожане стали сообщать об объявлениях в общественном транспорте о повышении стоимости проезда в начале июля. Цена предалагалась дифференцированная — в зависимости от времени суток. По ряду маршрутов частники заявили о росте тарифа до 33 рублей (повышение на 10 рублей). По данной ситуации «Пенза-Пресс» сделао официальный запрос в УФАС.