С пензенцев начали взыскивать долги за бытовой мусор
Жителям Пензы объяснили, как получить перерасчет платы за мусор
С. Мурунов: Мы должны думать не о том, что установить в парках, а зачем
Отзыв на книгу «Тысяча сияющих солнц»
Наши новости
Вячеслав Космачев возглавит областную больницу
На Олимпийской аллее в Пензе упало два аварийных дерева
Территория у Спасского собора в Пензе преображается
Расходы на строительство центра «На Ленинградской» хотят увеличить на 35 млн
Для пензенских мам провели бесплатный Wi-Fi в роддомах
Овал с усами. Пензенцы ищут дом пухленькой кошечке
Пензячка отсудила деньги за смерть брата в ДТП
Пензенцев предупредили о граде и грозе
Волонтеры просят пензенцев помочь им спасти животных в Чемодановке
«Пенза-Пресс» попросило УФАС разобраться в повышении стоимости проезда

Губернатор призвал не допустить повышения стоимости проезда в Пензе

27 июня в 21:14 210 просмотров
, о котором заявили перевозчики.

" data-title="Губернатор призвал не допустить повышения стоимости проезда в Пензе — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вечером 27 июня поручил горадминистрации разобраться с обоснованностью повышения тарифа на проезд в Пензе, о котором заявили перевозчики.

По словам Ивана Белозерцева, мэрия должна принять меры, чтобы стоимость проезда не повышалась.

«Необходимо оценить экономическую обоснованность предлагаемого компаниями-перевозчиками тарифа. Если существует разница между экономически обоснованным тарифом и существующей ценой на проезд, администрация Пензы должна рассмотреть возможность ее компенсации», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-центр регионального правительства.

Глава региона подчеркнул, что для жителей стоимость проезда должна остаться прежней.

Напомним, утром 27 июня горожане стали сообщать об объявлениях в общественном транспорте о повышении стоимости проезда в начале июля. Цена предалагалась дифференцированная — в зависимости от времени суток. По ряду маршрутов частники заявили о росте тарифа до 33 рублей (повышение на 10 рублей). По данной ситуации «Пенза-Пресс» сделао официальный запрос в УФАС.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...