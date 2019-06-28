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Губернатор выразил соболезнования родным Ольги Кукарцевой

28 июня в 12:13 290 просмотров
смерти главного редактора телеканала «Экспресс» Ольги Кукарцевой. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования.

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28 июня стало известно о смерти главного редактора телеканала «Экспресс» Ольги Кукарцевой. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования.

«Ушла из жизни известная пензенская журналистка Ольга Кукарцева. Мы запомним ее яркой и жизнерадостной, настоящим профессионалом своего дела и замечательным человеком. Глубочайшие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам, всем, кто знал Ольгу», — говорится в сообщении.

Напомним, прощание состоится 30 июня с 13.00 до 14.00 в ритуальном зале городской больницы № 6.


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