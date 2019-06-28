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Суд вынес приговор Савину, Ширшиной и Титковой (видео)

28 июня в 16:27 1124 просмотра
вынесли приговор по громкому делу, фигурантами которого были бывший вице-губернатор Валерий Савин, экс-вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

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В Ленинском районном суде 28 июня вынесли приговор по громкому делу, фигурантами которого были бывший вице-губернатор Валерий Савин, экс-вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерию Савину вменяли мошенничество при оформлении земли в СНТ «Искра-1». По версии следствия, ему в этом помогли Ирина Ширшина и Татьяна Титкова (их также обвиняли в мошенничестве). Кроме того, бывший вице-мэр обвинялась в покушении на мошенничество, злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» — в покушении на мошенничество.

По мнению суда, вина Валерия Савина в совершении мошенничества объективно стороной обвинения не подтверждается, все доводы носят предположительный характер. Состава преступления нет, поэтому Валерия Савина признали невиновным.

В отношении Ирины Ширшиной часть обвинений переквалифицировали. В итоге суд, вынося приговор, учел, что у нее есть несовершеннолетние дети, положительные характеристики, хронические заболевания. Ее признали виновной в предоставлении участка Савину (в служебном подлоге) и назначили полгода исправительных работ с удержанием 10% в доход государства. Также она не имеет права занимать должности, связанные с работой в органах местного самоуправления два года.

По обвинению в предоставлении участка еще одному гражданину (также служебный подлог) наказание для Ирины Ширшиной — аналогичное. По факту воспрепятствования законной предпринимательской деятельности в отношении трех граждан ей вынесли оправдательный приговор. По той же статье, но в отношении одной из фирм она должна выплатить штраф в 70 тысяч рублей, а также запрещено два года работать чиновником. Однако от всех назначенных наказаний ее освободили в связи с истечением сроков давности.

В отношении Татьяны Титковой переквалифицировали дело. Ее обвиняли в двух служебных подлогах. По каждому из них оштрафована на 70 тысяч рублей с запретом два года работать чиновником. Но из-за истечения сроков давности от наказания ее освободили.

Оправданные в обвинениях получил право на реабилитацию.

Обвинение просило для Ирины Ширшиной реальный срок — три года тюрьмы, а для Савина и Титковой — условные.

После судебного заседания адвокат Алексей Агафонов сообщил журналистам, что вместе с подзащитной намерен обжаловать приговор. А Ирина Ширшина еще раз добавила, что не считает себя виновной ни по одному эпизоду.

«Во всем не согласны, за исключением оправдательного приговора [по ст. 169 ч.1]", — сказал адвокат.

Приговор не вступил в законную силу.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


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