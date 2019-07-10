В центре Пензы в яму провалилась иномарка. ВИДЕО и ФОТО

В Пензе на перекрестке улиц Володарского и Карла Маркса произошло ДТП. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал видеозапись и фото с места происшествия в группе соцсети «Вконтакте». Он пояснил, что примерно в 12.00 иномарка провалилась в огромную яму.

Судя по кадрам, в яме оказалось правое переднее колесо Renault Sandero, машина держалась на бампере и кузове. На месте работали сотрудники ГИБДД.

Пользователи в комментариях добавили, что из-за случившегося на улице Володарского образовалась огромная пробка.

«Улица Володарского стоит», — написал Никита.

«Начиная с Гражданпроекта пробка, ищите пути объезда», — предупредил водителей Евгений.

Подписчики сообщества также недоумевали, как иномарка провалилась в яму на встречной полосе. Официальной информации о случившемся нет.

Напомним, это не первый случай, провалы асфальта в Пензе. Подобные были на улице Суворова, Кирова и дважды — в Арбеково.