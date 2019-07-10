«Дубль два». Пензенцы рассказали о новом заложнике ямы на ул. Володарского

Мужчина опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что автовышка провалилась в глубокую яму на перекрестке улиц Володарского и Карла Маркса примерно в 13.50.
Пользователи принялись шутить, что это не яма, а черная дыра, которая засасывает машины.
«Там портал открылся?» — написал в комментариях Дмитрий.
«Затягивает так, что даже тормоза не помогают», — подыграл ему Сергей.
«Дубль два. Это все, наверное, для того, чтобы пробка продолжалась», — предположила Татьяна.
Официальной информации нет.
Напомним, днем 10 июня в эту же яму провалился автомобиль Renault Sandero. Машина застряла в дыре правым передним колесом. Почему место не огорожено, не известно.