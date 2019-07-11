Руководитель УФАС назвала предварительные причины роста цен на бензин в Пензе

По словам главы ведомства, УФАС продолжает исследовать ситуацию и осуществлять ежедневный мониторинг розничных цен. Согласно той информации, которая уже поступила в управление на текущий день, нарушений антимонопольного законодательства, по словам Елены Демидовой, не выявлено. В настоящий момент направлены дополнительные запросы по представленным документам.



«По данным, которые мы получили, у субъектов, осуществляющих розничную реализацию бензина в Пензе, значительно выросли цены закупки. На АИ-92 рост в среднем составил 15%, на АИ-95 — на 14%. А цены реализации за период с апреля по июль выросли в первом случае — на 1,24%, во втором — на 1,29%", — отметила она.



Руководитель Пензенского УФАС отметила, что причиной повышения стоимости бензина — является рост закупочных цен. Она напомнила о том, что в октябре прошлого года зампред правительства РФ Дмитрий Козак в ходе заседания с крупными продавцами нефтепродуктов были приняты обязательства относительно того, что повышение цен на топливо будет осуществляться в пределах уровня прогнозируемой инфляции. Прогнозируемый уровень инфляции на 2019 год составляет 4,3%. В частности, такие обязательства были приняты компаний «Роснефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «РуссНефть», «Газпром нефть», «Новый поток», «Нефтегазхолдинг», «Лукойл», «ТАИФ-НК» и «Татнефть».

«Некоторые пишут, что УФАС бензину не помеха. Знаете, мы — очень даже помеха. Мы очень внимательно следим за ситуацией и проводим ежедневный мониторинг стоимости топлива. Но, к сожалению, не все зависит от нас», — подчеркнула Елена Демидова.

Она добавила, что срок действия обязательств, данных нефтяными компаниями, истекает в конце 2019 года, поэтому вряд ли следует ожидать стремительного роста цен.

Когда будет принято окончательное решение относительно того, нет ли нарушений со стороны нефтяных компаний в связи с повышением цен на бензин, станет известно после предоставления ими всех документов в УФАС в полном объеме.

Результаты июньского анализа цен на бензин от «Пенза-Пресс» можно посмотреть здесь. Отметим, что данный материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.