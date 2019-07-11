В мэрии Пензы назвали список маршрутов, тарифы на которых сделают регулируемыми

«Вы видите, что перевозчики решили необоснованно повысить стоимость проезда. Мы до сих пор считаем, что это именно необоснованно, потому что никто не видел никаких цифр. Мы в течение недели пытались с ними решить ситуацию, сесть за стол переговоров, запрашивали информацию. Но цифр так и не увидели», — сообщил он.

Когда часть перевозчиков 8 июля подняла стоимость проезда (до 23 рублей — в автобусах, до 27 рублей — в маршрутках), было принято решение о переводе 18 маршрутов на регулируемые тарифы.

«Мы приняли решение в соответствии с данными о наиболее популярных маршрутах. Сумма нормативная — затраты будут в пределах миллиарда рублей. Изучили опыт других городов. Все ищут разные пути перевода на регулируемые тарифы, путь мэрии — компенсация затрат перевозчиков в случае, если провозная плата их не покрывает. Но только если компания предоставит экономическое обоснование со всеми цифрами и докажет, что деньги нужны», — пояснил Денис Леонтьев.

В список маршрутов с регулируемыми тарифами войдут: №№ 2а; 5к; 17; 18; 29; 34; 41; 43; 44; 54; 66; 68; 70; 75; 80; 82с; 93; 99.

По словам вице-мэра, сейчас в прокуратуре находится постановление администрации о внесении изменений в документ планирования маршрутной сети. В течение месяца должно быть получено заключение (документы были поданы неделю назад). И затем в течение 180 дней будет разработана методика и порядок возмещения части затрат, произведен открытый аукцион — то есть перевозчиков на маршруты будут выбирать заново. Ориентировочно, эта работа завершится к февралю 2020 года, когда будет осуществлен перевод 18 маршрутов на регулируемые тарифы. И тогда цены, возможно, вернутся к прежним значениям.

По поводу приобретения 100 автобусов для муниципального перевозчика работа проводится, отметил Леонтьев.

Напомним, проверку деятельности перевозчиков, решивших повысить стоимость проезда, по заявлению мэрии проводит Пензенское УФАС. По словам руководителя ведомства Елены Демидовой, делать выводы о картельном сговоре пока рано, потому что от администрации и перевозчиков затребован дополнительный пакет документов.

Вместе с тем, губернатор Иван Белозерцев призвал администрацию Пензы увеличить субсидии на льготный проезд в общественном транспорте.

