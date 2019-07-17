Недвижимый сезон. Почему квартиры лучше покупать летом и как извлечь максимальную выгоду из июля-2019?
Пензенцев возмущают «пустые ответы» по незаконным объявлениям
В Пензенской области выявили высокое содержание паразитов в почве
Прага впечатляет, но она такая неоднозначная — отзыв о путешествии от Ксении Козырь
Наши новости
Семенович в топе с откровенным декольте научила «показывать зубки»
Пензячка рассказала о разрухе на ГПЗ-24
Пензячка купила пончик с пушистой начинкой
Пензенцев предупредили о гигантской пробке на Севере
Пензенцев взволновали пожарные машины возле арбитражного суда
Выманили конфетой. Появилось видео поимки игуаны из-под крыльца школы
Пензенец отправился в пусть на авто с теленком на заднем сиденье. ВИДЕО
Авария с четырьмя авто. Пензенец сообщил о ДТП перед Бакунинским мостом
На ул. Рахманинова поймали игуану. ФОТО
Собчак исполнила жаркий танец на кухне у Макаревича

«Снова поплыли». Пензенцы рассказали о гигантских лужах

17 июля в 18:02 392 просмотра

В Пензе затопило улицы. Об этом в Сети рассказали местные жители.

В частности, мужчина опубликовал фотографии огромных луж в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что микрорайон Терновка затопило после сильного дождя, который прошел 17 июля.

Судя по фото, вода достигла уровня капотов машин. Пользователи в комментариях предположили, что пензенцы утонут в лужах по колено.

Помимо этого, горожане рассказали о «море» на Шуисте. Пензенец опубликовал видеозапись, как люди, утопая в воде, переходят дорогу.

Напомним, это не первый случай, когда на дорогах образуются гигантские лужи после дождя. Так, проезжие части затопило днем 28 июня. Местные жители шутили о том, что благодаря этому они смогли побывать на море.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...