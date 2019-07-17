«Снова поплыли». Пензенцы рассказали о гигантских лужах

В Пензе затопило улицы. Об этом в Сети рассказали местные жители.

В частности, мужчина опубликовал фотографии огромных луж в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что микрорайон Терновка затопило после сильного дождя, который прошел 17 июля.

Судя по фото, вода достигла уровня капотов машин. Пользователи в комментариях предположили, что пензенцы утонут в лужах по колено.

Помимо этого, горожане рассказали о «море» на Шуисте. Пензенец опубликовал видеозапись, как люди, утопая в воде, переходят дорогу.

Напомним, это не первый случай, когда на дорогах образуются гигантские лужи после дождя. Так, проезжие части затопило днем 28 июня. Местные жители шутили о том, что благодаря этому они смогли побывать на море.