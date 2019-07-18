Избили девочку. На родителей бессоновских школьников завели дело

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, между школьниками произошел конфликт, в ходе которого три подростка избили девочку. Происходящее снимали на камеру, видео попало в интернет.

Сотрудники прокуратуры провели проверку и выяснили, что директора школ, в которых учились подростки и работники управления образования знали о случившемся, но не сообщили об этом в полицию.

В результате прокурор потребовал привлечь должностных лиц к ответственности, а в отношении родителей подростков возбудили административные дела о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей. Кроме того, 15 свидетелей и участников конфликта поставили на внутришкольный учет.

«О ситуации прокуратурой области проинформирован министр образования региона», — добавили в пресс-службе.

Напомним, сообщение о конфликте в селе появилось в соцсети. Автор поста писал, что инцидент произошел 10 июля. Следователи проверяли информацию о драке.