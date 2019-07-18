Недвижимый сезон. Почему квартиры лучше покупать летом и как извлечь максимальную выгоду из июля-2019?
Пензенцев возмущают «пустые ответы» по незаконным объявлениям
В Пензенской области выявили высокое содержание паразитов в почве
Прага впечатляет, но она такая неоднозначная — отзыв о путешествии от Ксении Козырь
Наши новости
В Пензе бывший замминистра проведет 2,5 года в колонии
Бывший зек из Саратова «развлекался» в Шемышейском районе
Пензячка отдала за несуществующую шубу 11 тысяч рублей
Пензенец зарезал друга и оставил его умирать в подъезде
В Пензе бывший зек напал на знакомого с ножом
Страсть к азартным играм может стоить зареченцу свободы
Вернувшийся с заработков житель Беково набросился на любимую с ножом
Два жителя Каменки похитили дизтоплива почти на миллион рублей
Тащил по дороге. Колышлейца будут судить за расправу над полицейским
Зареченец погиб после застолья

Избили девочку. На родителей бессоновских школьников завели дело

18 июля в 09:39 126 просмотров

В Бессоновском районе Пензенской области трое подростков избили девочку. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, между школьниками произошел конфликт, в ходе которого три подростка избили девочку. Происходящее снимали на камеру, видео попало в интернет.

Сотрудники прокуратуры провели проверку и выяснили, что директора школ, в которых учились подростки и работники управления образования знали о случившемся, но не сообщили об этом в полицию.

В результате прокурор потребовал привлечь должностных лиц к ответственности, а в отношении родителей подростков возбудили административные дела о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей. Кроме того, 15 свидетелей и участников конфликта поставили на внутришкольный учет.

«О ситуации прокуратурой области проинформирован министр образования региона», — добавили в пресс-службе.

Напомним, сообщение о конфликте в селе появилось в соцсети. Автор поста писал, что инцидент произошел 10 июля. Следователи проверяли информацию о драке.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...