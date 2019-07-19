Пензенцы ищут дом крошечным котятам, которых дети нашли в мусорке

Волонтеры рассказали, что неизвестные выбросили в мусорку трех маленьких котят. Одного малыша просунули в забор, а двух других положили в контейнер, накидав сверху множество бутылок и отходов. Пушистиков спасли две девочки, они отнесли их ветеринару на осмотр, а после оставили у себя дома, чтобы отдать новым хозяевам.

«Малыши болели, но сейчас они полностью восстановились и готовы искать дом. Кушают влажный корм, приучены к лотку. Им примерно два месяца. Одного котенка уже удалось пристроить, осталось найти мам и пап двум пушистикам», — добавили сотрудники фонда в группе соцсети «ВКонтакте».

Узнать о том, как стать котятам любящим хозяином, можно здесь.