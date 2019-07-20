«Мэрия им не указ». На Севере так и не снесли незаконную постройку

Житель Пензы во второй раз обратился за помощью в «Жалобную книгу» информагентства. Он рассказал, что после ответа администрации города, бытовку на улице Сумской так и не снесли.

На улице Сумской после строительства магазина осталось металлическое сооружение. Оно мешает обзору автолюбителей, которые выезжают из двора на дорогу, создавая аварийную ситуацию. Местный житель ранее обращался с этим вопросом в «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс».

«Мэрия им не указ! В ответе, который пришел на предыдущую жалобу от администрации Пензы, сообщается, что бытовка должна быть демонтирована до 15 июля 2019 года, сейчас 20 июля, а она все стоит. Помогите каким-то образом повлиять на собственника, чтобы он убрал это сооружение, потому что оно может привести к ДТП», — написал мужчина.

Информационное агентство направит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этой ситуации.