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«Мэрия им не указ». На Севере так и не снесли незаконную постройку

20 июля в 17:59 246 просмотров
«Жалобную книгу» информагентства. Он рассказал, что после ответа администрации города, бытовку на улице Сумской так и не снесли.

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Житель Пензы во второй раз обратился за помощью в «Жалобную книгу» информагентства. Он рассказал, что после ответа администрации города, бытовку на улице Сумской так и не снесли.

На улице Сумской после строительства магазина осталось металлическое сооружение. Оно мешает обзору автолюбителей, которые выезжают из двора на дорогу, создавая аварийную ситуацию. Местный житель ранее обращался с этим вопросом в «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс».

«Мэрия им не указ! В ответе, который пришел на предыдущую жалобу от администрации Пензы, сообщается, что бытовка должна быть демонтирована до 15 июля 2019 года, сейчас 20 июля, а она все стоит. Помогите каким-то образом повлиять на собственника, чтобы он убрал это сооружение, потому что оно может привести к ДТП», — написал мужчина.

Информационное агентство направит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этой ситуации.

Фотография: фото автора жалобы

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