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В Пензе уменьшилась средневзвешенная ставка по ипотеке

21 июля в 10:30 248 просмотров

В Пензенской области за последние пять лет произошло существенное снижение средневзвешенной процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам.

По данным Центробанка, в 2014 году средневзвешенная процентная ставка по ипотеке составляла 12,5 процентов годовых. В 2018 году она опустилась до 9,51 процента годовых.

Стоит отметить, что в прошлом году в Пензенской области ставка была самой низкой, по сравнению с соседними регионами. В Ульяновской области — 9,53 процента годовых, в Саратовской области — 9,59 процентов годовых, в Самарской области — 9,54 процента годовых.

В среднем в Российской Федерации она рана 9,56 процентам годовых.

Напомним, ранее стало известно о поручении президента Владимира Путина разработать меры по субсидированию первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.


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