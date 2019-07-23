Программа «Чистая вода» будет действовать и в городах Пензенской области

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе совещания в правительстве региона отметил, что в программе «Чистая вода» должны принимать участие не только районы, но и города. Соответствующие изменения он поручил внести в документы.

Глава региона привел в пример поселок ЗиФ, который находится на территории Пензы, там нет центрального водопровода, а скважины пересохли в этом году, сообщили в пресс-центре облправительства.

Министерству финансов Пензенской области губернатор поручил изыскать возможность корректировки бюджета региона с выделением средств на организацию водоснабжения поселка ЗиФ на условиях софинансирования.

«Нужно заложить деньги с таким расчетом, чтобы в этом году работы уже начать. Это, конечно, в первую очередь, — задача мэрии, областной бюджет все на себя не возьмет, но помочь надо. Я обещал людям, что в следующем году мы эту проблему решим, нужно приступать к реализации этого проекта», — сказал Иван Белозерцев.