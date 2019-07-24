«Да сколько можно уже?» В Арбеково снова провалился асфальт

В Пензе в Арбеково на проезжей части образовалась огромная яма. Об этом стало известно из Сети.

Местный житель опубликовал фотографию ямы в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что дыра в асфальте образовалась на проспекте строителей возле магазина «Олимп».

«Да сколько можно уже?» — возмутился автор поста.

Пользователь в комментариях предположил, что в этом месте в ближайшем будущем могут сделать объезд, так как асфальт проваливается там слишком часто. Первый раз яма размером с машину образовалась на проезжей части проспекта Строителей 27 апреля, второй случай произошел 2 июля.

Официальной информации нет.