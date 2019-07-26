Вячеслав Володин: Государство должно окружить семьи заботой

Спикер Госудмы РФ Вячеслав Володин 26 июля во время рабочего визита в Пензенскую область вместе с губернатором Иваном Белозерцевым на брифинге ответил на вопросы журналистов.

В частности, журналист Светлана Филиппова поинтересовалась у Вячеслава Володина, достаточно ли мер, принятых Госдумой, для поддержки семей с детьми, стимулирования рождаемости.

«Помощь семьям и создание условий для повышения рождаемости — одна из приоритетных задач. Госдума должна обеспечить законодательное регулирование вопросов, чтобы людям хотелось иметь как можно больше детей. Мы вышли на поддержку и по ипотеке, и по льготному кредитованию. Решений принято много. Из недавних — выплата детских пособий по новым критериям. Люди, попавшие в сложное положение, могут получить отсрочку по выплате ипотеки», — сказал Вячеслав Володин.

Он добавил, что на этом останавливаться нельзя. Необходимо изучать проблемы, с которыми сталкиваются родители.

«Предложен законопроект, который гарантирует право братьев или сестер учиться в одной школе, чтобы родители не разрывались между двумя учебными заведениями. В сентябре будем рассматривать проект закона во втором чтении. Государство должно окружить семьи и детей заботой, создать комфортные условия для женщин», — отметил спикер Госдумы РФ.

Напомним, на брифинге Вячеслав Володин также прокомментировал реализацию в Пензенской области национальных проектов.

В мероприятии участвуют журналисты областных СМИ, присутствуют председатель пензенского ЗакСобра Валерий Лидин, члены регионального кабмина.