Юный кондитер из Кузнецка рассказал об участии в телешоу и заветной мечте

Трехнедельные очереди из заказов, сотни приготовленных тортов и амбициозные планы. Несмотря на юный возраст — всего 16 лет, кузнечанин Илья Пономарев уже добился многого в жизни. Однажды парень решил принять участие в известном телепроекте «Кондитер» (16+) и добился потрясающих успехов. Как ему удалось пробиться в финал шоу, как родители относятся к его увлечению и кем Илья видит себя в будущем, узнали журналисты ИА «Пенза-Пресс».

По словам мамы юного кондитера Юлии Пономаревой, все началось с того, что ее сын предложил испечь для всей семьи куличи на Пасху.

«Мы готовились к празднику, и он спросил: «А можно я сам испеку?» Я подумала: «Ну что может у ребенка получиться в 11 лет?» И вот он в 12 часов ночи он идет с подносом куличей. Восторгу в нашей семье не было предела. С тех пор то пироги готовил, то своим братьям, у Ильи их трое, пек блины с разными начинками», — рассказала кузнечанка.

Как-то раз одноклассница попросила Илью испечь ей торт. Он испек, и родители девочки были в восторге. Так и началось серьезное увлечение кондитерским делом.

Сам Илья признается, что готовить учился у бабушки, смотреть видео в интернете, читал кулинарные книги. Первым тортом был «Медовик» со сметанным кремом. Попробовать свои силы в третьем сезоне телешоу «Кондитер» на канале «Пятница» ему советовали и родственники, и одноклассники.

«Однажды я решил отправить заявку, через два месяца пришел ответ. Попросили видеовизитку, и еще через месяц утвердили меня», — рассказал он.

Юлия Пономарева признается: приглашение на съемки известной программы стало шоком для всей семьи.

«Он мне сказал, что с 14 лет смотрит этот проект всегда с интересом. И на каком-то уроке подал заявку. Подходит к нам с папой и говорит: «Если меня пригласят, вы будете меня сопровождать?» Мы сначала это всерьез не восприняли. А потом пришло приглашение. Это был восторг. Естественно, мы его поддержали, папа поехал с ним», — отметила мама юного кондитера.

Одним из требований к участникам программы было представить свой торт. Особые сложности с его транспортировкой возникали у конкурсантов из регионов, среди которых был и Илья. У некоторых торт таял и терял форму из-за долгой дороги, таких сразу разворачивали, вспоминает юный кузнечанин. Сам он перевозил торт в нескольких коробках: отдельно — сам десерт, и отдельно — декор.

«Все собиралось уже в студии. Там был цветок из бельгийского шоколада, который очень тяжело сделать. Я приготовил свой фирменный «Королевский Панчо». Я сам работал над рецептурой, дорабатывал ее, менял структуру бисквита, крем, и получился идеальный торт», — рассказал Илья.

Рецептом своего идеального торта Илья Пономарев не делится ни с кем, даже со своим главным наставником — чемпионом России по кондитерскому искусству, ведущим шоу «Кондитер» Ренатом Агзамовым.

Сейчас Илья занимается изготовлением тортов на заказ — по словам мамы, очередь из желающих приобрести десерт у юного кондитера расписана на несколько недель вперед. В этом году парень собирается пойти в 11 класс, после чего будет поступать в ПГУАС.

«Планирую поступить на факультет дизайна в ПГУАС. Потом — окончить профессиональные курсы, стажироваться где-нибудь за границей и открыть свою кондитерскую. Художественный навык очень важен в этой сфере. Я занимался у известного художника Батаршина Анвяря Рифатовича. Его картины очень востребованы в Москве. Я у него обучался где-то два месяца, и это сейчас очень помогает в изготовлении тортов. Дизайн продумываешь сначала, рисуешь эскиз, а потом воплощаешь в жизнь», — поделился юный кондитер-самоучка.

Кроме того, 22 августа станет известен победитель суперфинала шоу «Кондитер», что также может повлиять на судьбу Ильи. На кону — миллион рублей. Илья мечтает в случае победы открыть на эти деньги семейное кафе, где будут готовить исключительно из натуральных продуктов. Мама подчеркнула, что поддержит сына в любых начинаниях.

«Когда он украшает свои работы, каждый торт — это особенная работа. Он душу вкладывает в это, как будто колдует. Конечно, сначала мы хотели, чтобы он выбрал немного другое направление для себя. Но если ребенок хочет, в нем это есть, то пускай развивается. Мы его в этом только поддержим, мы рады за него», — отметила Юлия Пономарева.

Напомним, Илья Пономарев ранее стал участником мастер-класса ИА «Пенза-Пресс»: он рассказал читателям, как готовить модный десерт — трайфл. Посмотреть пошаговый рецепт лакомства от юного кондитера можно здесь.