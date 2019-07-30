Сквер, дороги, водоснабжение. Как изменится жизнь в Чемодановке (видео)

В селе Чемодановка Пензенской области идет благоустройство общественных пространств. Уже в 2019 году появятся места, где можно погулять, отдохнуть и с пользой провести время. 30 июля журналисты побывали в населенном пункте, чтобы посмотреть, как меняется в нем жизнь.

Встретил журналистов и. о. главы администрации Чемодановского сельсовета Николай Кузнецов. Он рассказал, что благоустройство начали с общественных территорий, потом приступят к дворовым, завершающим этапом намечено преображение зоны отдыха у местного водоема.

Так, в настоящее время подходит к завершению укладка одного километра водопровода, он соединит скважину с центральной сетью. Более 500 домов по улицам Кузнецова, Епифанова, Комсомольской будут питаться от него.

«Благодаря этому, надеемся, летом во время полива избежим нехватки воды. Такая проблема существовала, так как скважина уже старая, 70-х годов. Пока стоит дождливая погода, перебоев с водоснабжением нет», — рассказал Николай Кузнецов.

Также в этом году строят дорогу на улице Фабричной, которая соединит село с федеральной трассой М-5. Идет благоустройство парка Центральный и зоны отдыха для всей семьи на Светлой поляне.

«Там делают тротуары, велодорожки, устанавливают лавочки, малые архитектурные формы, поставили тренажеры, настольный теннис. Будет озеленение парковой зоны. Завершение работ намечено на 1 ноября», — сообщил Николай Кузнецов.

По словам и. о. главы администрации, большой популярностью у местных жителей пользуется зона отдыха у воды. Концепция ее благоустройства намечена. А пока люди сами наводят здесь порядок: опилили деревья, установили деревянные столы, лавочки, кабинку для переодевания, обустроили волейбольную площадку.

«Мы обустроим здесь набережную, сделаем капремонт плотины, пляжная зона улучшится», — сказал Николай Кузнецов.

Напомним, свои проблемы местные жители озвучили властям. В результате на создание комфортной городской среды в Чемодановке было решено направить почти 100 млн рублей. Деньги выделят в рамках федеральных и региональных программ, средства будут поступать поэтапно до 2025 года.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».