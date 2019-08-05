В магазинах Пензы зафиксированы скачки цен на овощи и крупы

ИА «Пенза-Пресс» продолжает следить за стоимостью социально важных продовольственных товаров. В конце каждого месяца журналисты фиксируют их в рублях и процентах.

Цены практически на все товары, которые информагентство включило в список, за исключением пяти позиций, продолжили меняться. Аналогичная тенденция отмечалась и в прошлых месяцах: июне, мае, апреле, марте и феврале.

Мы ежемесячно анализируем стоимость ряда социальных продуктов в трех сетевых магазинах города и на одном рынке. В таблице ниже указана средняя цена каждого товара по состоянию на полдень 30 июля.

В июле подешевели говядина, несколько видов овощей (помидоры, картофель, морковь и свекла), подсолнечное масло, сахар, а также ряд круп (геркулес, горох, рис и гречка). Подорожали в этом месяце грибы, огурцы, капуста, чеснок, лук, свинина, куриное бедро, пшено, яйца, макароны и батон «Нарезной».

Прежними остались цены на молоко, сливочное масло, муку, соль и хлеб «Пеклеванный».

Значительнее всего выросла стоимость капусты (+58,73%), яиц (+22,33%) и пшенной крупы (+21,27%). Подешевели больше всего помидоры (-16,79%), картофель (-12,21%) и сахар (-8,92%).

Отметим, что в список мониторинга мы включили продукты тех марок, которые можно найти в каждом магазине и на рынке (например, молоко, подсолнечное масло, мука и т. д. ), а также самые бюджетные и часто встречающиеся виды мяса. Среди нескольких сортов овощей и круп предпочтение отдавалось самому дешевому. В случае отсутствия данного товара указывалась его стоимость за прошлый месяц.

Информагентство обращает внимание на то, что данный материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о том, что в регионе — минимальные потребительские цены на ряд продуктов питания в ПФО: сливочное масло, молоко, сахар и хлеб.