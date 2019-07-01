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Дорожают крупы, дешевеют овощи. Динамика цен на продукты в Пензе

1 июля в 02:00 316 просмотров

ИА «Пенза-Пресс» продолжает отслеживать цены на социально важные продовольственные товары. В конце каждого месяца журналисты фиксируют изменения в рублях и процентах.

Цены практически на все товары, которые информагентство включило в список, за исключением пяти позиций, продолжили меняться. Аналогичная тенденция отмечалась в мае, апреле, марте и феврале. Мы ежемесячно анализируем стоимость ряда социальных продуктов в трех сетевых магазинах города и на одном рынке. В таблице ниже указана средняя цена каждого товара по состоянию на утро 27 июня.

В июне значительно подешевели практически все виды овощей (помидоры, огурцы, капуста, морковь, чеснок, свекла, лук), грибы, свинину, сыр, батон, сахар, яйца, макароны и пшено. Подорожали в этом месяце картофель, подсолнечное и сливочное масло, говядина, куриное бедро и ряд круп (рис, горох, геркулес). Прежними остались цены на молоко, муку, гречку, соль и хлеб «Пеклеванный».

Значительнее всего выросла стоимость картофеля (+28,88%) и геркулесовой крупы (+27,73%). Подешевели больше всего капуста (-61,87%), огурцы (-43,04%), лук (-37,23%) и помидоры (-32,63%).

Отметим, что в список мониторинга мы включили продукты тех марок, которые можно найти в каждом магазине и на рынке (например, молоко, подсолнечное масло, мука и т. д.), а также самые бюджетные и часто встречающиеся виды мяса. Среди нескольких сортов овощей и круп предпочтение отдавалось самому дешевому.

Информагентство обращает внимание на то, что данный материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.

Напомним, 1 января 2019 году вступил в силу закон о повышении НДС, принятый Госдумой, процент увеличился с 18 до 20-ти. Информагентство продолжит вести мониторинг цен.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о том, что в Пензенской области — минимальные потребительские цены на ряд продуктов питания в ПФО: сливочное масло, молоко, сахар и хлеб.

Фотография: Скриншот - https://pixabay.com/ru/illustrations/шоппинг-продовольственная-покупка-1165618/

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