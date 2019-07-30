«Золотые» капуста и лук. В магазинах Пензы начали дорожать овощи

Несмотря на то, что сезон овощей в центральной России — в самом разгаре, в магазинах Пензы цены на некоторые товары этой группы почему-то начали расти.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга, проведенного журналистом «Пенза-Пресс» в полдень 30 июля. Информагентство каждый месяц следит за колебаниями цен на ряд социальных продуктов в трех сетевых магазинах областного центра и на одном рынке.

Согласно последним данным, в конце июля подорожало несколько видов овощей. В частности, речь — о капусте: средняя стоимость за килограмм составила 25 рублей 68 копеек, это на целых 58,73% больше, чем в июне. Также заметно подорожали лук — в среднем 33 рубля 93 копейки, или на 13,37% больше, чем в прошлом месяце, огурцы — 47 рублей 93 копейки (+12,3%) и чеснок — 158 рублей 43 копейки (+10,07%).

Впрочем, не все овощи выросли в цене. Например, помидоры за месяц подешевели на 16,79% (средняя стоимость в июле — 64 рубля 43 копейки), картофель — на 12,21% (25 рублей 18 копеек), свекла — на 8,29% (27 рублей 68 копеек) и морковь — на 2% (36 рублей 68 копеек).

Информагентство обращает внимание на то, что данный материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.

В настоящее время «Пенза-Пресс» готовит материал об итогах июльского мониторинга.