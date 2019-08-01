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Пензенская делегация вернулась с форума «iВолга 2.0»

1 августа в 08:29 184 просмотра
, представившие свои проекты на молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга 2.0», вернулись из Самарской области.

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Пензенцы, представившие свои проекты на молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга 2.0», вернулись из Самарской области.

Как сообщает пресс-центр облправительства, общее количество участников форума составило более 2000 человек, из них 86 — представители Пензенской области.

Грантовой поддержки на общую сумму 1 млн 220 тыс. рублей удостоили шесть региональных проектов:

— «Горжусь тобой, мой Сурский край» (автор — Александр Юмин), направление «Добровольчество» — 300 тыс. руб.;

— «Научно-популярный цикл лекций и практических занятий «Экологичная химия» (автор — Яна Азимова), направление «Развитие социальных лифтов» — 170 тыс. руб.;

— «Региональный молодежный фестиваль интеллектуальных игр «СОВА» (автор — Сергей Машков), направление «Студенческие инициативы» — 150 тыс. руб.;

— «образовательная игра КВАНТОР GAME» (автор — Владислав Орланов), направление «Развитие социальных лифтов» — 100 тыс. руб.;

— «Производство электромопедов RedMoped» (автор — Александр Сазыкин), направление «Ты-предприниматель» — 200 тыс. руб.;

— «Студенческий археологический отряд» (автор — Илья Фомичев), направление «Труд! Крут!» — 300 тыс. руб.

Кроме того, студенческий театр ПГУ «Кириллица» занял первое место на фестивале молодежных театров в рамках форума «iВолга 2.0».

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/174694/

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