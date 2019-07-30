Белозерцев обещал поддержать проекты пензенцев, не поучившие гранты на «iВолге»
Сквер, дороги, водоснабжение. Как изменится жизнь в Чемодановке
В департаменте ЖКХ объяснили, зачем перекрыли старый Ленинский мост
День ВМФ в Пензе
Наши новости
Губернатор ответил на вопрос пользователя о переносе 1 Сентября
Губернатора заинтересовал проект молодого пензенца
Мокшанский район получит субсидию на туристический проект
Пензенцы презентовали проекты на форуме «iВолга»
Пензенцы вышли на соревнования чистоты в формате квеста
На «iВолге 2.0.» прошел день Пензенской области
Стала известна программа фестиваля «Маскерадъ» в Пензе
На молодежный форум «iВолга-2019» отправились 86 пензенцев
Пензенцев приглашают в Даньшино на показ высокой мордовской моды
Дом культуры в Шемышейке получит порядка 3 млн руб

Белозерцев обещал поддержать проекты пензенцев, не поучившие гранты на «iВолге»

30 июля в 17:03 296 просмотров
«iВолга» познакомился с проектами пензенцев, которые они представили на конкурс грантов.

" data-title="Белозерцев обещал поддержать проекты пензенцев, не поучившие гранты на «iВолге» — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Иван Белозерцев 30 июля на окружном молодежном форуме «iВолга» познакомился с проектами пензенцев, которые они представили на конкурс грантов.

По его словам, многие из них достойны поддержки, поэтом он принял решение поддержать наиболее интересные из тех, что не получили гранты.

«Наши ребята выставляли много интересных проектов, которые были интересны и экспертам, и участникам. Многое из увиденного приятно удивило. Принял решение, что в Пензе соберемся и рассмотрим проекты, не получившие гранты на форуме, но достойные воплощения в жизнь. Лучшие получат финансирование», — написал он в Instagram.

Напомним, губернатор Иван Белозерцев на форуме вместе с полпредом президента РФ в ПФО Игорем Комаровым, главой Самарской области Дмитрием Азаровым посетил ярмарку социальных проектов. Также глава Пензенского региона сообщил о том, что его заинтересовал ульяновский опыт по созданию секонд-хэндов, доход от продажи вещей в которых идет на благотворительность. А 29 июля на форуме прошел ряд мероприятий в рамках Дня Пензенской области.

Фотография: скриншот https://www.instagram.com/p/B0irBdqHUar/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...