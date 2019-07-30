Белозерцев обещал поддержать проекты пензенцев, не поучившие гранты на «iВолге»

Губернатор Иван Белозерцев 30 июля на окружном молодежном форуме «iВолга» познакомился с проектами пензенцев, которые они представили на конкурс грантов.

По его словам, многие из них достойны поддержки, поэтом он принял решение поддержать наиболее интересные из тех, что не получили гранты.

«Наши ребята выставляли много интересных проектов, которые были интересны и экспертам, и участникам. Многое из увиденного приятно удивило. Принял решение, что в Пензе соберемся и рассмотрим проекты, не получившие гранты на форуме, но достойные воплощения в жизнь. Лучшие получат финансирование», — написал он в Instagram.

Напомним, губернатор Иван Белозерцев на форуме вместе с полпредом президента РФ в ПФО Игорем Комаровым, главой Самарской области Дмитрием Азаровым посетил ярмарку социальных проектов. Также глава Пензенского региона сообщил о том, что его заинтересовал ульяновский опыт по созданию секонд-хэндов, доход от продажи вещей в которых идет на благотворительность. А 29 июля на форуме прошел ряд мероприятий в рамках Дня Пензенской области.