Два пензенских села временно останутся без газа
Сквер, дороги, водоснабжение. Как изменится жизнь в Чемодановке
Кто уберет горы мусора на берегу Сурского водохранилища?
Отзыв на книгу Дэниела Киза «Прикосновение» (16+)
Наши новости
В Пензе выступят звезды российской гимнастики
В Пензе определили победителей спартакиады пенсионеров региона
Пензенский боксер стал призером чемпионата Вооруженных сил
В Пензе стартовала региональная спартакиада пенсионеров
Для пензенцев проведут экстремальную полосу препятствий «Сурский герой»
Пензенцы взяли «серебро» и «бронзу» первенства по дартсу
Пензенский дзюдоист завоевал «золото» чемпионата Европы
Пензячки завоевали «бронзу» чемпионата России по легкой атлетике
Пензенец Данил Савунов попал в олимпийскую сборную России по хоккею
Первый пензенский мастер спорта по плаванию отметил юбилей

Первый для «Дизеля» предсезонный турнир стартовал в Тамбове

1 августа в 13:13 222 просмотра
«Дизель» примет участие в традиционном предсезонном турнире среди команд ВХЛ на призы главы администрации Тамбовской области.

" data-title="Первый для «Дизеля» предсезонный турнир стартовал в Тамбове — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенский «Дизель» примет участие в традиционном предсезонном турнире среди команд ВХЛ на призы главы администрации Тамбовской области.

Как сообщается в официальной группе пензенского хоккейного клуба, соревнования (0+) пройдут с 1 по 5 августа. Помимо «Дизеля» и хозяина турнира — команды «Тамбов», в них примут участие воронежский «Буран», «Динамо» из Твери и нижегородский «Торпедо-Горький».

Первый матч (0+) пензенцев в рамках турнира состоится 2 августа с «Бураном», он начнется в 13 часов. В этот же день в 19 часов «Дизель» сразится с тамбочанами.

Напомним, ранее в интервью ИА «Пенза-Пресс» главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин анонсировал участие команды в трех турнирах, предшествующих новому сезону чемпионата ВХЛ «Кубок Шелкового пути», а также два товарищеских матча с самарцами.

По информации, размещенной в группе команды, первым соперником пензенцев на ледовой площадке в рамках чемпионата ВХЛ станет пекинский клуб «ОРДЖИ», матч (0+) состоится 6 сентября.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...